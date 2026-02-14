Tottenham : les premiers mots d’Igor Tudor

Décidément, le marché des entraîneurs est très actif ces dernières semaines. Limogé le 27 octobre dernier du côté de la Juventus Turin, Igor Tudor n’a pas tardé avant de retrouver un poste. En effet, après les très mauvais résultats de Thomas Frank à sa tête, Tottenham a décidé de miser ce samedi sur l’entraîneur croate.

La suite après cette publicité

Interrogé sur son arrivée à Londres par les médias du club, l’ancien coach de l’OM n’a pas caché sa joie : « c’est un honneur de rejoindre ce club à un moment aussi important. Je suis conscient de la responsabilité qui m’incombe et mon objectif est clair : apporter plus de régularité à nos performances et disputer chaque match avec conviction. Cette équipe possède de solides qualités, et mon travail consiste à l’organiser, à la dynamiser et à améliorer rapidement nos résultats. »