Tottenham : Igor Tudor nommé nouvel entraîneur

Comme cela était pressenti, Tottenham vient d’officialiser la nomination d’Igor Tudor jusqu’à la fin de la saison, remplaçant ainsi Thomas Frank, licencié en début de semaine. Le technicien croate arrive avec une feuille de route claire : «je comprends la responsabilité qui m’a été confiée et mon objectif est clair : apporter plus de régularité à nos performances et aborder chaque match avec conviction», a déclaré le manager de 47 ans sur le site officiel des Spurs, ce samedi.

Fort d’expériences à Galatasaray, l’Udinese, Hajduk Split et l’Hellas Vérone, il avait mené l’OM à la troisième place de Ligue 1 en 2022/23, avant de qualifier successivement la Lazio pour la Ligue Europa puis la Juventus pour la Ligue des champions après son arrivée en mars 2025. Déjà la sixième expérience en six ans pour le coach croate.