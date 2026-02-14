Menu Rechercher
Tottenham : Igor Tudor nommé nouvel entraîneur

Par Samuel Zemour
1 min.
Igor Tudor reste à la Juventus @Maxppp

Comme cela était pressenti, Tottenham vient d’officialiser la nomination d’Igor Tudor jusqu’à la fin de la saison, remplaçant ainsi Thomas Frank, licencié en début de semaine. Le technicien croate arrive avec une feuille de route claire : «je comprends la responsabilité qui m’a été confiée et mon objectif est clair : apporter plus de régularité à nos performances et aborder chaque match avec conviction», a déclaré le manager de 47 ans sur le site officiel des Spurs, ce samedi.

Tottenham Hotspur
We are pleased to confirm the appointment of Igor Tudor as Men’s Head Coach until the end of the season, subject to work permit.

Fort d’expériences à Galatasaray, l’Udinese, Hajduk Split et l’Hellas Vérone, il avait mené l’OM à la troisième place de Ligue 1 en 2022/23, avant de qualifier successivement la Lazio pour la Ligue Europa puis la Juventus pour la Ligue des champions après son arrivée en mars 2025. Déjà la sixième expérience en six ans pour le coach croate.

Premier League
Tottenham
Igor Tudor

Premier League Premier League
Tottenham Logo Tottenham
Igor Tudor Igor Tudor
