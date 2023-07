Allan Saint-Maximin s’envole vers Al-Ahli

La suite après cette publicité

Lui aussi cède aux sirènes saoudiennes. Après d’ultimes réunions qui ont eu lieu ces derniers jours, Allan Saint-Maximim prend la direction de l’Arabie saoudite, à seulement 26 ans. L’ailier quitte Newcastle, qui ne comptait plus vraiment sur lui après une dernière saison plus compliquée, pour signer en faveur d’Al-Ahli. Il a donné son accord et a passé avec satisfaction sa visite médicale ce vendredi. La nouvelle a été officialisée à l’instant.

«Allan Saint-Maximin a terminé son déménagement à Al-Ahli. Merci pour tout, Allan Saint-Maximin. Bonne chance pour l’avenir» précise le communiqué de Newcastle. Saint-Maximin rejoint dans cette équipe quelques anciens de Ligue 1 comme Édouard Mendy et Ryad Boudebouz, ou encore d’ex-stars de Premier League avec Roberto Firmino et Riyad Mahrez.

Un transfert à 25 M€

Si le joueur va sans doute toucher un salaire bien supérieur à ce qu’il gagnait déjà en Angleterre, Newcastle réalise aussi une excellente opération pécuniaire. Alors que Saint-Maximin a perdu son statut de titulaire, le club anglais a réussi à le céder pour 25 M€, 4 ans après l’avoir recruté auprès de l’OGC Nice il y a 4 ans pour 18 M€. Grâce à ce transfert, les Magpies sont passés à l’action pour Harvey Barnes, lequel débarque en provenance de Leicester contre environ 45 M€.

En pleine force de l’âge, le natif de Châtenay-Malabry rejoint donc un championnat qui reste mineur pour l’instant, et ce malgré les nombreuses arrivées des stars du ballon rond ces dernières semaines. Trop souvent irrégulier depuis le début de sa carrière, l’attaquant n’a jamais réussi à se débarrasser de cette étiquette, à l’image de cette dernière saison chez les Toons. L’envergure prise par le club anglais ces derniers mois a fini par avoir eu raison de lui.