PL : Liverpool enchaîne contre West Ham, Everton s’impose à Newcastle

Ce samedi, le traditionnel multiplex de 16h nous offrait trois affiches alléchantes en Premier League. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ces trois rencontres ont été animées. A Anfield, Liverpool avait l’opportunité d’enchaîner avec un troisième succès de rang en championnat face à West Ham. A domicile, les Reds n’ont pas tardé à prendre l’avantage. Sur l’un de ses premiers ballons, Hugo Ekitike s’est voulu intraitable après un bel enchaînement dans la surface. Largement dominateurs, les locaux ont pris le large grâce à Virgil Van Dijk sur corner avant qu’Alexis Mac Allister n’enterre les Hammers sur une superbe reprise de volée (3-0, 44e). Au retour des vestiaires, Tomas Soucek a réduit la marque sur un caviar de Diouf (3-1, 49e). Finalement, les Londoniens n’ont pas repris espoir car Gakpo s’est joint à la fête avec une superbe frappe dans un angle fermé (4-1, 70e). Et même si la tête vicieuse de Castellanos a remis des rêves dans la tête des Londoniens, le malheureux Disasi a marqué contre son camp sur un centre fuyant de Frimpong (5-2, 83e). Avec ce succès prolifique, Liverpool enchaîne et grimpe provisoirement à la cinquième place.

Les autres matches ont été tout aussi exceptionnels ce samedi. En déplacement à Newcastle, Everton s’est offert un succès de prestige. Offensifs d’entrée face à des Magpies émoussés physiquement, les Toffees ont pris l’avantage grâce à Jarrad Branthwaite (0-1, 19e). Malgré l’égalisation de Jacob Ramsey (1-1, 32), le club de la Mersey n’a pas flanché et a repris l’avantage avant la mi-temps grâce à Beto (1-2, 34e). Après une seconde période animée entre deux équipes qui ont poussé pour marquer, Newcastle a égalisé (2-2, 82e) avant de concéder un troisième but sur l’engagement avec Thierno Barry à la conclusion d’une superbe action collective (2-3, 83e). Les derniers rêves européens s’éloignent pour Newcastle, douzième. C’est le contraire pour Everton qui se place au neuvième rang. Le match de l’après-midi se jouait sûrement à Burnley. A la recherche désespérée de points, les Clarets ont pris la foudre face à Brentford lors de la première demi-heure. Concédant trois buts en 34 minutes, les locaux ont ensuite tout renversé à Turf Moor en revenant à 3-3 à l’heure de jeu grâce notamment à deux passes décisives d’Hannibal Mejbri. Finalement, tout s’est emballé en fin de match avec un but refusé à Flemming pour les locaux pour un hors-jeu (80e) avant que Damsgaard ne donne l’avantage aux visiteurs dans le temps additionnel (3-4, 90+4e). Burnley a poussé et a même cru égaliser sur le gong grâce à Ashley Barnes (90+8e). Un but finalement refusé pour une main. Une défaite frustrante pour Burnley qui se dirige vers le Championship. Brentford est septième.

Les résultats du multiplex de 16h :

Liverpool 5-2 West Ham : Ekitike (5e), Van Dijk (23e), Mac Allister (44e), Gakpo (70e), Disasi (c.s.c., 83e) / Soucek (49e), Castellanos (75e)

Burnley 3-4 Brentford : Kayode (c.s.c, 45+4e), Anthony (47e), Flemming (60e) / Damsgaard (9e, 90+3e), Thiago (25e), Schade (34e)

Newcastle 2-3 Everton : Ramsey (32e), Murphy (82e) / Branthwaite (19e), Beto (34e), Barry (84e)