Oliver Glasner débarque à Nottingham Forest

«Nottingham Forest est ravi d’annoncer la nomination d’Oliver Glasner au poste d’entraîneur principal du Club», annonce ce lundi le club anglais sur ses réseaux sociaux. Le coach autrichien, âgé de 51 ans, avait quitté Crystal Palace à l’issue de la saison dernière, après avoir pourtant remporté notamment la FA Cup et la Ligue Europa Conference. Il rejoint un club qui a terminé un rang derrière lui au classement de la dernière Premier League.

La suite après cette publicité

Nottingham Forest is delighted to announce the appointment of Oliver Glasner as the Club’s new Head Coach.



One of Europe's most respected and progressive coaches, Glasner joins Forest with an outstanding reputation for developing players, building ambitious attacking teams and… pic.twitter.com/sh7sY2lHWG — Nottingham Forest (@NFFC) July 6, 2026

« Je suis ravi de rejoindre Nottingham Forest en tant qu’entraîneur principal. Dès mes premières conversations avec le propriétaire et l’équipe dirigeante, il m’est apparu évident qu’ils ont une vision claire pour ce club de football et une confiance et une foi totales en moi et mon staff pour bâtir un avenir solide ensemble à long terme. Cette confiance et cet engagement partagé, associés au potentiel que je vois dans l’effectif, ont été des facteurs clés pour moi et je suis enthousiaste quant à ce que nous pouvons accomplir ensemble », a expliqué Glasner dans le communiqué officiel.