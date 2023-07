Bayern : une légende bavaroise milite pour Harry Kane

La suite après cette publicité

Les jours s’égrènent et l’avenir d’Harry Kane demeure incertain. Pour rappel, l’attaquant de Tottenham fait l’objet d’un intérêt incessant du Bayern Munich, à la recherche d’un pur numéro 9 pour renforcer son armada offensive. Les Munichois ont déjà proposé deux offres aux Anglais, toutes les deux déclinées alors qu’ils ont d’ores et déjà obtenu l’accord du joueur. Malgré ces refus, on ne perd pas espoir pour autant en Bavière, à l’image des anciennes stars du Rekordmeister qui suivent de près l’actualité. Présent à l’occasion du match des légendes entre le Bayern Munich et son rival le Borussia Dortmund, Bastian Schweinsteiger, ex-international allemand passé par le club munichois entre 2002 et 2015 (500 matchs, 68 buts) a livré ses impressions sur le mercato et estime que l’arrivée d’Harry Kane peut permettre à l’Anglais de franchir un nouveau cap dans sa carrière, notamment de remporter des titres.

« Nous connaissons tous son adresse devant le but. Je pense que pour lui personnellement, c’est aussi une décision : veut-il gagner quelque chose ? Un championnat ou un grand trophée ? Il doit aussi se demander s’il veut franchir le pas maintenant. Il a peut-être plus de chances au Bayern Munich qu’à Tottenham. C’est un excellent joueur », a déclaré l’ancien milieu de terrain de Manchester United au micro de Sky Sport.

