Le joli geste de Jérémie Boga à Marseille

Enfant de la cité phocéenne, mais partie tenter sa chance très tôt à Chelsea et aujourd’hui à Sassuolo en Italie, Jérémie Boga n’en oublie pas les fondamentaux. Le virevoltant ailier ivoirien, sacré meilleur dribbleur d’Italie l’an passé, a décidé de donner de son temps à l’association EEAP – LES CALANQUES (ARI) dont il est aujourd’hui le parrain.

L'objectif de l'institut est de fournir une éducation spécialisée aux jeunes souffrant de handicaps multiples et de handicaps moteurs afin d'accroître leur autonomie dans la vie quotidienne et de fournir des soins et une réadaptation adéquate. Jérémie va apporter son soutien financier, mais aussi moral auprès des enfants handicapés et des familles à travers des actions menées tout au long de l’année. (Participation à des activités, faire venir des jeunes handicapés au stade assister à des matchs, achat de matériel spécialisé). Jérémie Boga a toujours été très sensible à cette cause, et en plus au sein de sa ville natale.