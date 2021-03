OM : les premières impressions de Jorge Sampaoli

La suite après cette publicité

Ce mardi, en début de soirée, l'Olympique de Marseille jouait un match en retard de la 22e journée de Ligue 1 contre le Stade Rennais. Mais c'était surtout l'occasion de voir la première de Jorge Sampaoli, qui n'avait eu que deux petits jours pour préparer son équipe après une piteuse élimination en 32es de finale de la Coupe de France contre Canet-en-Roussillon. Même si tout n'a pas été parfait, il y a eu la victoire à la clé à la toute fin du match grâce à un but de Michaël Cuissance (1-0).

Forcément, à la fin de la rencontre, Sampaoli avait de quoi exulter. Pour autant, il s'est présenté devant les médias avec une mine un peu fermée, comme s'il continuait à bouillonner tout en vivant son match : « après l'élimination de dimanche, avoir seulement deux jours avec l'équipe, ce n'était pas simple. Avec le changement d'entraîneur et de fonctionnement, j'ai vu une adhésion au changement de système, il reste beaucoup de choses à corriger. Il nous a manqué du jeu vers l'intérieur, on ne pouvait pas tout faire en deux jours. On a fait plus de vidéos que de terrain, mais samedi on va avoir un match et on va utiliser nos ressources pour que la fatigue n'impacte pas notre jeu. Il reste beaucoup de choses à améliorer. »

Attaque, attaque, attaque

Mais vraiment, ce qui est revenu souvent dans cette première conférence de presse post-match de l'Argentin, c'est la joie dans le vestiaire d'après-match, bien plus qu'un soulagement. « Cette victoire est un pas en avant, avoir vu cette joie est un soulagement, c'est une victoire à domicile dans un stade qui semble gigantesque, même sans public, on ressent son énergie. C'était important de retrouver de la confiance et de trouver une identité de jeu pour le club et pour la ville », a-t-il poursuivi.

Dans cette rencontre, même si le bloc n'a pas été déstabilisé, on a pu voir que l'OM renouait avec son mantra « Droit au but » avec d'énormes offensives. « L'idée de base est d'attaquer à six et de défendre à quatre. Ici, ça va vite dans les transitions, il faut faire attention. La principale chose que j'ai corrigé, une sorte de passivité offensive. On va travailler à récupérer plus haut. Le message du jour était qu'il fallait attaquer », a-t-il conclu. Les fans devraient être ravis !