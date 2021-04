Super League : réunion à venir à l'UEFA

La suite après cette publicité

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, est sorti du silence pour s’en prendre violemment aux douze clubs fondateurs de la Super League. Depuis, une question se pose : Manchester City, Chelsea et le Real Madrid pourront-ils disputer les demi-finales de la Ligue des Champions ?

Alors que le président de la fédération danoise et membre du comité exécutif de l’UEFA a indiqué qu’une exclusion était possible, Sky Italia et d'autres médias confirment que l’UEFA a prévu d’organiser une réunion dans les jours à venir (d'ici 24 heures ou vendredi ?) et qu’une motion pour exclure les trois clubs cités ci-dessus de la Ligue des Champions devrait bien être déposée. L’instance serait même prête à imaginer comment terminer sa compétition phare.

NEW: A further UEFA mtg will now take place within the next 24 hours. There will be a motion to formally expel Arsenal and Manchester United from the #UEL and Man City, Chelsea and Real Madrid from the #UCL - meeting will also decide how the competitions will be completed. https://t.co/TBe5lgXR6y