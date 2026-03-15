Le Bayern Munich n’a plus aucun gardien de but !

En tête de la Bundesliga et à rien de se qualifier en quarts de finale de Ligue des Champions, le Bayern Munich est marqué par une crise interne. Lors du match nul arraché par le Bayern Munich sur la pelouse de Leverkusen, le gardien remplaçant Sven Ulreich a assuré la relève en l’absence de Manuel Neuer, Jonas Urbig et Leon Klanac. Absent des terrains depuis 539 jours, le vétéran a signé une performance exceptionnelle avec plusieurs arrêts décisifs. Cependant, en fin de rencontre, Ulreich semblait blessé.

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Et cela s’est rapidement confirmé, puisque les examens IRM réalisés à Munich ont révélé une sévère déchirure aux adducteurs, le tenant éloigné des terrains pour plusieurs semaines. Cette blessure aggrave la crise actuelle au poste de gardien pour le club bavarois, avec désormais quatre gardiens blessés. Manuel Neuer, le capitaine de 39 ans, sera absent jusqu’à la trêve internationale en raison d’une nouvelle blessure au mollet. Jonas Urbig, le numéro 2, a subi une commotion cérébrale lors du large succès à Bergame.

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Un gardien de 16 ans pressenti

Le gardien allemand a repris l’entraînement léger samedi, mais une décision sera prise lundi quant à sa disponibilité pour le retour mercredi. Pour le match retour contre l’Atalanta Bergame mercredi, le Bayern Munich espère avoir le feu vert médical, malgré le protocole strict de la DFL après une commotion cérébrale. De plus, Leon Klanac (18 ans), également absent pour une blessure à la cuisse, ne devrait pas être remis à temps pour prendre la relève. Ce qui oblige Vincent Kompany à aligner un gardien inédit.

En effet, le match retour de Ligue des Champions contre la Dea pourrait être le grand baptême du feu pour un très jeune gardien sans expérience professionnelle en Bundesliga : Jannis Bärtl (19 ans) et surtout le prometteur Leonard Prescott (16 ans). Ce grand espoir des U19 et international U17, déjà dans le groupe pour l’aller et sur le banc à Leverkusen, pourrait débuter.