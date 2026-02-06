Hazard n’a jamais voulu imiter l’hygiène de vie de Cristiano Ronaldo

Eden Hazard ne tourne pas autour du pot lors de ses récentes déclarations. En effet, l’ancien joueur du Real Madrid, notamment passé par Chelsea (2012-2019), n’a jamais cherché à ressembler à qui que ce soit, en commençant par le quintuple ballon d’Or, Cristiano Ronaldo. À 35 ans, l’ancien international belge l’assume pleinement. Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, Hazard est revenu sur un échange marquant avec Maurizio Sarri, son entraîneur chez les Blues lors de la saison 2018-2019. Le technicien italien lui avait alors suggéré de s’inspirer de l’hygiène de vie très rigoureuse de la star portugaise. Une idée que la star a complètement mise de côté.

« Je lui ai dit que je ne voulais pas. Je ne suis jamais allé trop loin, mais j’ai toujours voulu être comme Hazard, sur et en dehors du terrain. Si mes amis m’invitaient à dîner, je n’aurais pas refusé, et si j’avais envie d’un verre, je ne me le serais pas interdit. Cristiano est Cristiano, je suis Hazard. Je voulais juste être moi-même et jouer au football », a-t-il déclaré sans avoir aucun doute sur la manière de gérer sa carrière. Par ailleurs, l’ancien Lillois a poursuivi la discussion avec une liberté assumée sur le sujet, en évoquant son arrivée au Real Madrid en 2019. « Je ne vais pas le cacher. Moi, quand je suis en vacances, je suis en vacances. Sinon, je n’ai jamais de vacances. J’avais pris cinq kilos ».