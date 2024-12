ASSE-OM | Streaming : comment regarder le match en direct

Le week-end dernier, l’OM a fait la très bonne opération grâce à sa victoire sur l’AS Monaco, arrachée en fin de match. Les Olympiens ont chipé la 2e place du classement aux Monégasques, et peuvent désormais consolider le tout. Comment ? En gagnant face à l’AS Saint-Etienne, modeste 15e de Ligue 1. Car c’est bien ce déplacement qui attend les hommes de Roberto De Zerbi ce dimanche. Et depuis le début de saison, ils ont montré qu’ils étaient très à l’aise à l’extérieur, en allant gagner à Brest, Toulouse, Lyon, Lens ou encore Montpellier.

La suite après cette publicité

Les Verts devront donc se méfier de cet OM à l’aise dans le jeu de contre, profitant du talent de Mason Greenwood. Les hommes de Dall’Oglio restent sur une lourde défaite 5-0 sur la pelouse de Rennes et chercheront à se racheter auprès de leurs fabuleux supporters. L’ambiance sera au rendez-vous entre ces deux clubs qui figurent parmi les plus gros palmarès du football français. Et puis, le tirage au sort de la Coupe de France s’est avéré taquin, puisque les deux se recroiseront dans 2 semaines pour les 32es de finale.

Regarder le match de foot ASSE-OM en streaming

Pour ce grand classique de la L1, on peut s’attendre à une ferveur impressionnante. Et pour le voir en direct, une seule solution, s’abonner à DAZN. Au cas où vous n’avez pas suivi le feuilleton de l’attribution des droits TV, c’est DAZN qui a empoché la mise pour les cinq prochaines années et qui remplace ainsi Prime Vidéo et Canal +, qui détenaient les droits l’an passé. Avec 8 matches sur 9 en exclusivité à chaque journée, le 9e étant proposé en différé à partir de minuit le jour même ! Si votre fournisseur d’accès à internet distribue DAZN, aucune inquiétude, vous pourrez vous abonner par ce biais. Sinon, pas de stress, puisque le service est accessible en OTT, via le site et l’application DAZN. Donc il vous suffit de posséder un smartphone, une tablette ou une TV connectée pour regarder légalement ASSE-OM.

La suite après cette publicité

Pour regarder en exclusivité ce choc de Ligue 1, vous n’avez donc qu’à vous abonner à DAZN, qui vous propose encore une folle promotion : la formule DAZN Unlimited, avec 100% de la Ligue 1, passe à 19,99€ par mois (au lieu de 29,99) pour un engagement sur 12 mois ! Et encore mieux, si vous voulez bénéficier de 2 streams simultanées, la formule DAZN Unlimited+ passe à 29,99 € au lieu de 49,99€, pour un engagement de 12 mois encore. Une option intéressante pour partager les frais avec un ami ou de la famille ! Outre la Ligue 1, l’offre DAZN Unlimited vous offre tous les matches du championnat ainsi que l’ensemble du catalogue de droits (basket, UEFA Women Champions League, boxe, MMA…).

Pour ceux qui possèdent une Android TV ou un ChromeCast, vous serez en mesure de streamer ce Saint-Etienne vs Marseille directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre chez vous pour peu que vous ayez un Wifi haut débit (fibre ou autre) ou une connexion mobile 4G ou 5G efficace. De quoi profiter de cette affiche de Ligue 1. Pour ne rien rater des rencontres de votre championnat favori, n’hésitez plus et souscrivez à l’offre DAZN à 19,99 € par mois.

La suite après cette publicité

Cliquez ici pour vous inscrire sur DAZN et accéder au match ASSE-OM.