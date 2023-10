La réponse hilarante de Mario Balotelli sur le PSG

La suite après cette publicité

À 33 ans, Mario Balotelli se rapproche de la fin de sa carrière. Revenu cet été à Adana Demirspor en Turquie, le buteur italien reste un sacré client pour les médias transalpins. Et dernièrement, quelqu’un lui a demandé sur le ton de la plaisanterie s’il se voyait jouer un jour au Paris Saint-Germain. Et voici sa réponse.

« Si le PSG m’appelle demain, est-ce que j’irai ? Non, absolument pas. J’ai joué à Nice, j’ai joué à Marseille, je n’irai jamais au PSG. S’ils me proposent 10 millions ? À 10 millions oui… Même si l’équipe d’Enock (son frère joue à Rovato) m’appelle et me donne 10 millions, j’irai jouer avec mon frère », a-t-il déclaré sur TV Play.