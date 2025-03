Strasbourg : les mots forts de Liam Rosenior après la gifle infligée à l’OL

Ce vendredi soir, Strasbourg a roulé sur l’OL (4-2) lors du match d’ouverture de la 27e journée de Ligue 1. La formation alsacienne, malmenée en première période, a montré un visage différent en seconde période et a donc inscrit 4 buts pour faire plier Lyon. Après la rencontre, le coach Liam Rosenior s’est confié sur la métamorphose de son équipe en seconde période et n’a pas caché son envie de voir Strasbourg jouer l’Europe la saison prochaine.

«Ma causerie ? Je ne me souviens pas de ce que j’ai dit, mais j’étais en colère, il y avait une faiblesse d’intensité, on n’attaquait pas assez, parfois, c’est la tactique, le football ou parfois la mentalité et là, la mentalité, ce n’était pas le ça en 1er période. Mais en deuxième période, c’était bien mieux. C’est pour ça que je fais ce métier, vivre ces moments-là, je les adore, ils jouent avec cette intensité, cette énergie, mais on doit progresser encore. Le tournant du match, ce sont les 5 minutes avant le but. Le football en seconde période, c’est le nôtre, celui qu’on doit jouer, avec des courses. Les joueurs sont humbles et ils profitent du football. Quand on est sur le terrain, on veut travailler et on veut en profiter. Joueur l’Europe ? Pour l’équipe, oui, il ne faut pas stopper nos rêves, croire en nous, mais il faut travailler dur. J’aime travailler avec eux, il faut profiter de ces moments. Je suis fier de ce groupe, un groupe jeune, mais discipliné et ils me donnent du plaisir», a-t-il lancé sur DAZN.