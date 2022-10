PSG : Kylian Mbappé pourrait rompre son contrat

La suite après cette publicité

Entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, l’histoire d’amour vire au divorce. Depuis l’annonce du désir du joueur de vouloir partir et les révélations de Mediapart, voir le Bondynois rester dans la capitale semble de plus en plus improbable. Et selon Tatiana Vassine, avocate spécialisée dans le droit du sport, le champion du monde 2018 pourrait être en droit de rompre son contrat, si les accusations de Mediapart sont avérées.

« Chacune des parties liées par un contrat de travail est soumise à une obligation de loyauté qui est l’équivalent de l’obligation de bonne foi existant dans tous les contrats. Cette obligation requiert que le salarié, comme l’employeur, exécutent leurs obligations l’un envers l’autre de manière loyale, et évidemment sans nuire à l’autre. (…) Les joueurs professionnels sont liés à leur club par un contrat de travail à durée déterminée, rappelle l’avocate. Ce type de contrat ne peut être rompu que dans des cas précis comme la faute grave. (…) Si elle était avérée et imputable à l’employeur, donc le club, ce serait à mon sens suffisamment grave pour justifier une rupture du contrat », a-t-elle déclaré sur RMC Sport.