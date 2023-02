Ligue 2 : Saint-Etienne résiste au retour de Nîmes et s’éloigne de la zone rouge

Suite et fin de la 24ème journée de Ligue 2 ce lundi avec une affiche de bas de tableau entre Nîmes et Saint-Etienne, respectivement 17ème et 16ème avant le coup d’envoi. Les deux formations pouvaient s’offrir un petit bol d’air dans une saison très morose en cas de victoire face à un concurrent direct pour le maintien. Après quelques minutes d’observation, les Verts étaient les premiers à se montrer dangereux. Jean-Philippe Krasso armait une frappe lointaine bien boxée par Lucas Dias (13e) puis Niels Nkounkou se faisait contrer in extremis par la défense nîmoise (22e). Finalement, le piston stéphanois était à la conclusion d’un beau mouvement quelques minutes plus tard (34e, 1-0).

Au retour des vestiaires, Ibrahima Wadji bonifiait un contre pour doubler la mise (51e, 2-0). Il fallait ensuite attendre l’heure de jeu pour voir la réaction des locaux. Malik Tchokounté plaçait une première tête que Gautier Larsonneur repoussait (68e). Dans la foulée, sur un corner nîmois, l’attaquant de 34 ans venait placer un nouveau coup de casque qui trompait cette fois-ci le gardien stéphanois (69e, 2-1). Dans une fin de rencontre très animée, les deux équipes se rendaient coup pour coup. Saint-Etienne loupait l’occasion de reprendre deux buts d’avance sur un cafouillage dans la surface adverse (78e) puis un centre tir nîmois venait mourir sur sa transversale des visiteurs (84e). Grâce à cette victoire acquise dans la douleur, les Verts gagnent une place et sont désormais 15èmes. Les Nîmois, eux, font du surplace. Lors de la prochaine journée, Saint-Etienne recevra Pau, un autre concurrent au maintien, tandis que Nîmes se déplacera à Metz.

