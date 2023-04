OM : Diego Forlán donne son avis tranché sur Alexis Sanchez

Si jamais l’Olympique de Marseille termine deuxième de Ligue 1, Alexis Sanchez aura une grande part de responsabilité dans cette réussite. Homme fort des Marseillais sur le front de l’attaque cette saison, l’international chilien a inscrit 16 buts en 37 matches avec les Phocéens. Dans une interview accordée à ESPN, Diego Forlan, légende du football uruguayen, a rendu hommage à El Niño Maravilla.

« C’est un grand joueur qui a beaucoup donné au Chili et au football mondial, et il est toujours d’actualité, ce qui est important. La maturité et l’expérience lui permettent de jouer à d’autres postes afin de rester à jour et d’être performant comme il l’est aujourd’hui. Le temps passe pour tout le monde et, dans son cas, le fait de ne pas avoir la même vitesse et la même détermination que lorsqu’il était jeune fait de lui un joueur polyvalent, qui doit commencer à chercher d’autres horizons et d’autres positions ».

