Premier League

MU : trois destinations s’offrent à Casemiro

Casemiro @Maxppp

Casemiro, qui quittera Manchester United à l’issue de la saison, attire déjà l’attention de plusieurs clubs pour la suite de sa carrière. Le milieu brésilien, 5 fois vainqueur de la Ligue des Champions avec Real Madrid, est pisté par l’Inter Miami, où il pourrait rejoindre Lionel Messi, mais son club formateur São Paulo. Casemiro, qui fêtera ses 34 ans la semaine prochaine, a récemment été aperçu à Miami, où il prospectait la ville et l’environnement du club floridien.

Alors que le club américain, propriété de David Beckham, le place en tête de sa liste pour renforcer son milieu après la retraite de Sergio Busquets, Casemiro dispose également d’autres options selon The Sun. Al-Nassr, où il pourrait retrouver Cristiano Ronaldo, et le Brésil via São Paulo FC restent sur les rangs, avec des offres adaptées à son profil et à son expérience, lui permettant de poursuivre sa carrière dans des championnats au rythme plus modéré.

