Barça - PSG : Ronald Araújo craint Kylian Mbappé

Avec 6 buts cette saison, Kylian Mbappé se partage le trône du meilleur buteur de Ligue des Champions aux côtés d’Harry Kane, Erling Haaland et son compatriote Antoine Griezmann. Toujours avide de buts, l’attaquant du PSG aura à coeur de s’illustrer face au Barça en quart de finale, et de s’approprier cette première place. Invité à s’exprimer ce vendredi sur la chaîne catalane TV3, son futur adversaire Ronald Araujo l’a particulièrement mis en avant, louant ses qualités à un mois de leur confrontation.

«Mbappé est un grand joueur, le plus déséquilibrant au monde dans les un-contre-un, et un joueur très important pour eux, a reconnu l’Uruguayen, avant d’enchaîner. Je ne sais toujours pas à quel poste je vais jouer mais on connaît sa qualité. Ils ont aussi Ousmane Dembélé , qui était ici et qui est également très bon en un-contre-un. Nous allons essayer de contrecarrer ses qualités comme on peut.»