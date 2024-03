Ligue des Champions : la réaction du PSG après avoir encore tiré le FC Barcelone

S’il y a bien une équipe qui est rarement épargnée lors de ses tirages de Ligue des Champions, c’est le PSG. Ces dernières années, le club de la capitale a souvent tiré du lourd lors des matches à élimination directe. Cette année semble faire exception. Déjà lors des 8es de finale, la formation de Luis Enrique avait eu la chance, si on peut appeler ça comme ça, de tirer la Real Sociedad. Résultat, sans trop trembler, le PSG avait tranquillement assuré sa qualification en s’imposant lors des deux rencontres (2-0, 2-1). Ce vendredi, les supporters parisiens étaient donc devant leur téléviseur pour savoir quel adversaire ils allaient devoir défier.

La suite après cette publicité

Et cette fois encore, il y avait du très lourd qui attendait le PSG avec le Real Madrid, le Bayern Munich ou encore Manchester City. Finalement, Paris a encore été épargné puisqu’il a tiré… le FC Barcelone. Un grand nom sur le papier mais une équipe bien moins impressionnante depuis quelques années maintenant et largement à la portée de la bande à Kylian Mbappé. Surtout, le PSG retrouve un adversaire dont il a l’habitude, celui de la célébrissime "Remontada". Sous l’ère QSI, c’est d’ailleurs l’adversaire que le PSG a le plus rencontré en Ligue des champions avec 6 confrontations en 12 ans. Mais cette année, Paris a de quoi y croire. Et c’est d’ailleurs ce qu’a expliqué Christophe Jallet, ancien parisien, au micro de Canal+. «Si on juge la forme actuelle, le Barça n’est pas hyper dominateur que ce soit en Liga et ou même lors de son 8e de finale de C1. C’est une équipe en reconstruction avec Xavi qui va partir cet été. C’est une équipe qui manque cruellement d’expérience, mais qui a beaucoup de talent quand même».

À lire

Man Utd : Erik ten Hag écarte un transfert de Marcus Rashford

Le PSG est optimiste !

Après ce tirage au sort plutôt intéressant, le PSG a tardé à réagir alors que le FC Barcelone n’a pas mis longtemps avant de sortir du silence. Selon les informations de Canal+, le club de la capitale n’avait d’ailleurs envoyé aucun représentant lors du tirage. Il a donc fallu patienter jusqu’à une courte interview de Marquinhos sur le site du club pour avoir une réaction. Et le capitaine brésilien se méfie logiquement de cette double confrontation. « Le tirage au sort de la Champions League est toujours un moment spécial. Le FC Barcelone est un club historique, une équipe à respecter. C’est un adversaire que l’on a déjà beaucoup affronté par le passé, avec des bons moments et des moments moins bons. On va se préparer de la meilleure façon possible », a-t-il d’abord lancé avant d’enchaîner.

La suite après cette publicité

« Je pense qu’il n’y a pas de favori dans cette confrontation. Ça va être important d’étudier notre adversaire pour savoir comment ils jouent, mais on se focalise avant tout sur nous. On a montré notre force et nos valeurs durant ces deux bonnes performances face à la Real Sociedad. Maintenant, il faut que l’on continue à travailler, je pense que l’entraîneur va aussi vouloir régler quelques détails qui peuvent faire la différence d’ici là. Il faut continuer, se concentrer sur notre travail et je suis persuadé qu’on peut réaliser de belles choses. » Il faudra désormais répondre présent sur le terrain. Mais le PSG peut y croire !