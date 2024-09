Lens - OL : Gift Orban continue de se montrer indispensable

C’était l’affiche proposée par la Ligue 1 ce dimanche soir en fermeture de la 4ème journée. Le Racing Club de Lens ouvrait les portes de son mythique stade Félix Bollaert à l’Olympique Lyonnais. Si les Sang et Or, toujours invaincus au coup d’envoi, voulaient surfer cette très belle entame de saison, les Gones de Pierre Sage avaient l’objectif d’enchaîner un second succès consécutif après la victoire étriquée contre Stasbourg avant la trêve internationale. Et pour cette rencontre, l’entraîneur rhodanien a décidé de reconduire le même onze de départ que contre les Alsaciens à la seule différence que Gift Orban débutait aux côtés d’Alexandre Lacazette dans le 3-5-2.

Auteur d’un doublé lors du dernier match de l’OL, Gift Orban s’est donc vu offrir un cadeau, sans mauvais jeu de mot, par son entraîneur. Titulaire dans une grosse affiche, l’ancien joueur de La Gantoise avait tout à prouver ce dimanche soir à Lens : «Sa réponse va donner suite à la relation qu’on a tous les deux, qui peut passer de conflictuelle à une relation d’amour. Le message qu’il a envoyé est très clair. Peut-être que s’il était entré en dépression, l’équipe aurait plongé. À l’inverse, il a dit qu’il ne la laissait pas tomber, qu’il relève la tête et qu’il veut montrer qu’il mérite de jouer. J’ai bien reçu le message», avait même expliqué Pierre Sage après l’incroyable performance du Nigérian contre Strasbourg. Face à Lens, le natif de Benue se devait marquer des points dans l’esprit de son entraîneur.

Grosse prestation malgré deux buts refusés

Alors qu’il a souvent été, à juste titre ou non, pointé du doigt par les supporters lyonnais pour un manque de consistance, mais surtout de réalisme, Gift Orban n’a pas tardé avant de se montrer dangereux ce dimanche à Lens. Sur un ballon piqué par Ainsley Maitland-Niles vers la surface lensoise, Alexandre Lacazette a été trouvé. Le capitaine des Gones a contrôlé puis a remis le cuir à Gift Orban. Le Nigérian a frappé à bout portant et a transformé sa tentative qui s’est glissée à toute puissance sous la barre de Brice Samba (10e). Finalement, il a été signalé hors-jeu de quelques centimètres. Si cette magnifique réalisation a malheureusement été refusée pour les Lyonnais, elle porte au moins le luxe de venir d’une formidable combinaison entre Orban et Lacazette, symbole d’une connexion de plus en plus huilée entre les deux hommes. Parfois accusé de ne pas être assez décisif, Gift Orban a su se montrer indispensable sur presque toutes ses situations. Régulier jusqu’à sa sortie, il a bien failli ouvrir le score en seconde période, avant d’être une nouvelle fois rattrapé par la patrouille arbitrale. Lancé en profondeur par Corentin Tolisso sur la droite, Gift Orban s’est joué admirablement d’Abdukodir Khusanov pour filer vers la droite de la surface. Il a par la suite tenté une belle frappe forte en ajustant sans souci Brice Samba (55e). Finalement, la position de Corentin Tolisso au moment de la passe était bien illicite et Monsieur Bastien Dechepy, avec l’aide de la VAR, a ainsi annulé pour la deuxième fois un but de Gift Orban dans cette rencontre. Interrogé en conférence de presse, Pierre Sage s’est exprimé au sujet de la concurrence Mikautadze/Orban.

«C’est un message que j’envoie à Gift et à l’équipe, avant de l’envoyer à Georges dans le sens où il rentre en jeu dans le match précédent, il met deux buts, il met beaucoup d’énergie. Il méritait de débuter ce match. Il a confirmé cela dans les deux semaines durant lesquelles nous avons travaillé. Cela permet de dire aussi que même quand on est remplaçant, si la performance est de qualité, il y a un espoir d’être titularisé le match suivant». Avec un gros volume de jeu, il a couvert plusieurs zones du terrain, terminant avec 9 passes réussies sur 12, essayant de trouver le moindre espace dans le bloc lensois. Pas déçu, le Nigérian veut déjà penser à la suite : «c’est très dur pour moi, le hors-jeu c’est le football et il faut rester concentré pour le match contre l’OM, à la maison. Non, ce n’est pas une malédiction, il faut rester concentré et avancer vers l’avant. Il faut rester concentré et oublier cela», a déclaré le principal intéressé au micro de DAZN.

Remplacé par Georges Mikautadze à la 65ème minute, son concurrent direct a eu bien du mal à conserver l’impact qu’Orban a apporté dans le jeu offensif lyonnais. De bon augure donc pour le Nigérian avec une semaine capitale à venir pour l’OL. Le rôle du Nigérian est en train de devenir de plus en plus prépondérant dans le système de Pierre Sage. Plus complémentaire à Lacazette, il semble gagner la confiance de son coach au détriment de Mikautadze : «Je ne sais pas si ce score est logique, j’aurais espéré que mes joueurs soient récompensés. On avait la possibilité de l’emporter. On les a empêchés de jouer, ils avaient du mal à ressortir le ballon, on a récupéré beaucoup de ballons, il ne manquait pas grand-chose pour marquer. On n’a pas converti nos occasions, c’est la différence entre les bons matches et les grands matches. J’ai bien aimé l’état d’esprit et la maitrise tactique».