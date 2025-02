L’OM n’en a pas terminé avec l’arbitrage !

Dans l’œil du cyclone après les propos choquants de Pablo Longoria samedi soir en marge de la défaite à Auxerre, l’Olympique de Marseille n’a pas l’intention de calmer le jeu, loin de là. Selon L’Equipe, le club marseillais prévoit de remettre le sujet sur le tapis lors d’une réunion tenue par la FFF le 3 mars prochain, où l’angle d’approche sera plus autour de la réforme du système que de l’accusation de corruption.

La suite après cette publicité

«On réclame une réforme de l’arbitrage. On ne peut plus accepter ce système, cette opacité. On ne veut pas s’écraser», développe une source interne au club. «Pablo Longoria voulait surtout parler de comportements douteux comme la désignation de M. Stinat, de règles pas claires. Il n’était pas question d’argent ou de quelqu’un de précis», expliquait le club pour nuancer les propos virulents de son président. Toujours selon L’Equipe, Longoria regrette le choix de ses mots sous le coup de l’émotion et de la colère, et sait que la sanction dont il va écoper est logique et inévitable.