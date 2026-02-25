Atlético : la sortie mystérieuse de Diego Simeone sur Antoine Griezmann

Plutôt en forme dernièrement, Antoine Griezmann vit ses derniers mois à l’Atlético de Madrid. Certes, son contrat avec les Colchoneros expire en 2027, mais à Madrid, tout le monde est conscient qu’il partira cet été. Différents médias expliquent d’ailleurs qu’il va s’engager avec Orlando City, en Major League Soccer. Il pourrait même rejoindre la Floride avant la fin de saison puisque le mercato y est toujours ouvert, même si c’est une option peu probable actuellement.

Interrogé sur l’avenir du Français après la victoire contre Bruges en barrages de Ligue des Champions, Diego Simeone a été plutôt bref : « j’espère qu’il choisira ce qui est le mieux pour lui, et ce qu’il souhaite vraiment, il mérite d’avoir ce qu’il désire ». Pas plus d’indices que ça donc…