Menu Rechercher
Commenter
Liga

Atlético : la sortie mystérieuse de Diego Simeone sur Antoine Griezmann

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Antoine Griezmann @Maxppp

Plutôt en forme dernièrement, Antoine Griezmann vit ses derniers mois à l’Atlético de Madrid. Certes, son contrat avec les Colchoneros expire en 2027, mais à Madrid, tout le monde est conscient qu’il partira cet été. Différents médias expliquent d’ailleurs qu’il va s’engager avec Orlando City, en Major League Soccer. Il pourrait même rejoindre la Floride avant la fin de saison puisque le mercato y est toujours ouvert, même si c’est une option peu probable actuellement.

La suite après cette publicité

Interrogé sur l’avenir du Français après la victoire contre Bruges en barrages de Ligue des Champions, Diego Simeone a été plutôt bref : « j’espère qu’il choisira ce qui est le mieux pour lui, et ce qu’il souhaite vraiment, il mérite d’avoir ce qu’il désire ». Pas plus d’indices que ça donc…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
MLS
Atlético
Orlando
Diego Simeone
Antoine Griezmann

En savoir plus sur

Liga Liga
MLS Major League Soccer
Atlético Logo Atlético Madrid
Orlando Logo Orlando City
Diego Simeone Diego Simeone
Antoine Griezmann Antoine Griezmann
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier