La Juventus présente son nouveau maillot domicile pour 2020/2021

Quelques semaines après avoir dévoilé sa collection training 2020-21, la Juventus dévoile aujourd'hui son tout nouveau maillot domicile. Après avoir cassé les codes traditionnels de la Juventus en 2019/2020 avec un maillot home sans rayures noires et une fine bande rose, adidas a donc décidé de renouer avec les origines de l'emblématique club turinois tout en apportant une pointe de modernité.

Les rayures noires sur fond blanc sont bien de retour mais celles-ci arborent un effet brush ou “coups de pinceau” pour signaler que la Vieille Dame entre dans une nouvelle ère. Une nouvelle fois, adidas souhaite mettre en avant l'art à travers le maillot d'une de ses équipes phares.

De l'or sur ce nouveau maillot

Autre nouveauté, le choix d’intégrer une couleur or sur le logo du sponsor “Jeep”, sur les logos adidas et du club mais aussi sur les trois bandes présentes sur les côtes. On peut noter aussi la présence d'un col V blanc tandis qu'un fin contour noir est présent sur le bord des manches. Au dos, on remarque une bande noire qui s'étend le long des épaules.

Ce maillot de la Juve que porteront les joueurs au Juventus Stadium aussi bien en Serie A qu'en Coupe d'Italie et et en Ligue des Champions, bénéficie aussi d'innovations technologiques, comme HEAT.RDY – KEEP COOL, qui permet au joueur de rester au frais, au sec pendant un match. Le maillot replica propose des avantages similaires grâce à AEROREADY – FEEL READY, une technologie qui améliore le confort du joueur afin qu’il se sente toujours prêt.

Un short blanc, avec des bandes dorées, et des chaussettes blanches complètent cette nouvelle tenue domicile des coéquipiers de Cristiano Ronaldo et Paulo Dybala, qui est déjà disponible sur la boutique officielle du club et dès la semaine prochaine chez tous les autres distributeurs.

