Barça : un joueur majeur incertain pour les demies de LdC et la finale de Copa

Si le quart de finale de Ligue des Champions est presque dans la poche pour le FC Barcelone, une éventuelle demi-finale nécessiterait toutes les forces vives du club. Et pourtant, la première mi-temps du match entre Leganés et le Barça n’était pas encore terminée lorsque Balde a dû quitter le terrain en raison d’une blessure. Aujourd’hui, à la Ciutat Esportiva, il subira de nouveaux examens, mais une blessure aux ischio-jambiers est suspectée, ce qui pourrait le tenir éloigné des terrains pendant au moins deux ou trois semaines, selon les informations de Catalunya Radio.

La suite après cette publicité

Il pourrait manquer non seulement les échéances à venir en Ligue des Champions, mais aussi la finale de la Copa del Rey contre le Real Madrid. Les conséquences et l’étendue de cette blessure restent à déterminer à ce moment crucial de la saison, avec la Liga en jeu, un pied en demi-finale de la Ligue des champions et la finale de la Coupe le 26 avril prochain. Pour Barcelone, il n’y a pas de temps à perdre.