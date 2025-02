Fiorentina : Moise Kean a retourné l’Italie

Qu’elle semble loin cette époque où Moise Kean semblait incapable de mettre un pied devant l’autre. Sur l’échelle temporelle, c’était il y a six mois pourtant, lors de sa présentation comme nouveau joueur de la Fiorentina qui lui avait valu les moqueries des réseaux sociaux pour sa maladresse, déjà aperçue avec la Juventus l’an passé. Depuis, les doutes et les inquiétudes des fans de la Viola ont, sans conteste, été levés.

Moise Kean s’est lavé de la poisse comme des blessures, et il enfile désormais les buts comme des perles. Depuis le début de saison, l’ancien joueur du PSG en cumule déjà 19 (15 en Serie A), soit plus que lors de n’importe quelle saison de sa carrière, débutée à l’âge de 16 ans en 2016/2017. «Il faut juste y croire. J’ai travaillé dur et j’ai trouvé une équipe et un club qui m’aiment. L’entraîneur Palladino sait comment je travaille et je veux continuer comme ça», se contentait l’international italien jeudi soir, au moment de mettre des mots sur son nouveau doublé face à l’Inter Milan (3-0), en Coupe d’Italie.

Il réalise la meilleure saison de sa carrière

Car avancer l’idée que Moise Kean ferait partie de ces joueurs forts contre les faibles, et faible contre les forts, serait un poil malhonnête. Cette saison, le joueur de 24 ans a passé un cap en termes de régularité, et il n’est pas loin d’avoir déjà accroché tous les grands d’Italie à son tableau de chasse. L’Atalanta, l’AS Roma, contre qui il a même marqué deux fois, la Juventus, et enfin l’Inter Milan, jeudi, y sont tous passés. Au grand bonheur de la Fio, 4e de Serie A et virtuellement qualifiée pour la Ligue des Champions, qu’elle n’a plus connue depuis un huitième de finale en 2010, contre le Bayern Munich.

«Kean connaît sa meilleure saison depuis qu’il est footballeur professionnel. À Turin, ses performances ne sont pas tombées dans l’oreille d’un sourd. Et le doublé contre l’Inter n’est que la dernière confirmation d’une saison au cours de laquelle il a commencé très fort, et continue de surprendre. Il a atteint une maturité jamais vue auparavant, pour le plus grand bonheur de la Fiorentina, qui regarde désormais avec conviction vers la qualification pour la Ligue des Champions», écrit la Gazzetta dello Sport. Forcément, la sélection et la Coupe du Monde 2026 restent aussi dans un coin de sa tête, lui qui n’a encore jamais joué un seul match d’Euro ou de Coupe du Monde avec la Squadra azzurra. Il devra faire face à la concurrence de Mateo Retegui, l’autre 9 qui cartonne en Serie A avec l’Atalanta.