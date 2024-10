Fiorentina : l’incroyable renaissance de Moise Kean

Longtemps considéré comme l’un des grands espoirs du football italien, Moise Kean est encore loin de répondre aux attentes placées en lui. Pourtant encore jeune, du haut de ses 24 ans, le natif de Vercelli a déjà essuyé quelques échecs. Révélé à la Juventus, il avait décidé de rejoindre Everton en 2019 où il a vite été en situation d’échec (39 matches, 4 buts et 2 passes décisives). Il allait toutefois savoir rebondir lors de la saison 2020/2021. Dans un rôle de joker de luxe au Paris Saint-Germain, il avait sûrement réalisé le meilleur exercice de sa carrière avec 17 buts en 41 matches. De quoi nourrir de grands espoirs avant son retour à la Juventus lors de l’été 2021.

La suite après cette publicité

Malheureusement pour lui, les trois dernières saisons ont été compliquées. Incapable de s’imposer face à Alvaro Morata, Arkadiusz Milik ou encore Dusan Vlahovic, Moise Kean a dû se contenter de miettes et restait d’ailleurs sur une saison 2023/2024 sans le moindre but avec les Bianconeri, n’ayant pas trouvé la faille depuis le 1er avril 2023. C’est donc par la petite porte qu’il quittait cet été son club formateur pour la Fiorentina dans l’optique de se relancer. Et les débuts laissaient craindre un échec puisqu’à sa présentation, il faisait preuve d’une grande maladresse face à une cible géante gonflable. Heureusement pour lui et la Viola, la suite a été bien différente.

Décisif et de retour en sélection

Si son équipe a connu un début de saison mitigé, Moise Kean a rapidement été dans le ton avec deux buts en barrages de Conference League contre l’Akademia Puskas. Auteur de 7 buts et 1 passe décisive en 12 apparitions, le droitier a enfin retrouvé une certaine efficacité devant le but et apporte régulièrement à sa nouvelle équipe en étant indiscutable en attaque. De quoi recevoir les compliments de son nouveau coach Rafaele Palladino : «le club et moi avons confiance en Moise et cela peut paraître banal, mais c’est fondamental pour un joueur. Il a grandi mentalement, s’entraîne à fond à chaque fois et donne l’exemple à ses coéquipiers. Il ne doit jamais perdre cette attitude, car pour exprimer son potentiel, il doit être au meilleur de sa forme physique.»

La suite après cette publicité

Le principal intéressé qui a brillé ce dimanche soir avec un doublé contre l’AS Roma lors d’un récital de la Viola apprécie pleinement cette nouvelle aventure : «tout se passe bien, je m’intègre très bien. J’en connaissais déjà certains, Dodo me fait des passes décisives. Ikoné est une excellente personne, il faut le comprendre, mais c’est une personne avec un grand cœur et un grand talent. J’espère faire de grandes choses avec lui ici. Palladino est un excellent entraîneur, je l’aime bien sur le plan technique. Sa conception du jeu est très proche de la mienne. Comme je l’ai déjà dit, venir ici était le bon choix. Il a un bon projet et j’espère bien faire.» De retour en sélection italienne grâce à ses performances, il avait d’ailleurs marqué le 9 septembre dernier contre Israël (2-1). Tombé dans l’oubli, Moise Kean est en train de redonner un joli souffle à sa carrière, mais avec lui le plus dur commence : confirmer.