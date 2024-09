PSG : quel onze pour affronter Arsenal ?

Le PSG a de nouveau rendez-vous avec la Ligue des Champions ce mardi. Les Parisiens se déplacent sur la pelouse de l’Emirates Stadium pour affronter Arsenal dans le cadre de la deuxième journée. Après une victoire dans la douleur lors du premier match face à Gérone (1-0) et un match nul à Reims (1-1) dans la foulée, la formation de Luis Enrique s’est rassurée ce vendredi soir contre Rennes (3-1) avec une prestation aboutie. Mais cette rencontre face aux Gunners sera d’un niveau bien différent et il va falloir répondre présent.

La suite après cette publicité

Le technicien espagnol va ainsi devoir se creuser la tête pour aligner un onze capable de rivaliser avec une équipe d’Arsenal en grande forme depuis le début de cet exercice 2024-2025. La première interrogation, et pas des moindres, va concerner le poste de gardien de but. Depuis la blessure de Gianluigi Donnarumma (gêne musculaire), c’est Matvey Safonov qui garde les buts parisiens. Et le portier russe a enchaîné sa troisième titularisation face à Rennes mais n’a pas du tout rassuré avec quelques sorties hasardeuses. De quoi laisser planer le doute. Si Donnarumma est apte, et c’est là toute l’interrogation puisque sa situation est assez floue, Luis Enrique devrait vite le remettre en tant que titulaire. En défense, le choix est bien plus simple, ou presque. Depuis le début de saison, la charnière Marquinhos-Pacho a donné satisfaction. Le Brésilien est en forme en ce début de saison alors que la dernière recrue équatorienne a complètement éclipsé la concurrence et enchaîne les matches. Solide dans les duels, bon dans le placement, il a vite convaincu Luis Enrique.

À lire

Premier League : Arsenal s’impose au forceps contre Leicester, Cole Palmer porte Chelsea face à Brighton

Kang-in Lee a marqué des points

À droite de la défense, aucun débat possible avec le niveau actuel d’Achraf Hakimi qui réalise un début de saison canon. Mais le point noir est encore une fois le couloir gauche. Nuno Mendes était absent ce vendredi après être tombé malade. Pour le PSG, il vaudrait mieux qu’il se rétablisse rapidement tant Lucas Beraldo ne rassure pas du tout à ce poste. Le défenseur brésilien, barré dans l’axe par un Pacho solide, se contente de dépanner en tant que latéral gauche. Mais il semble bien en dessous du niveau recommandé et on l’a encore vu ce vendredi face à une équipe de Rennes pourtant timide offensivement. Au milieu de terrain, Luis Enrique aura probablement plus de choix. Joao Neves, encore excellent face à Rennes, semble être en grande forme et son coach pourrait décider de repartir avec lui pour gérer le pressing efficace d’Arsenal. Reste à savoir si son compatriote Vitinha sera apte aussi à débuter puisqu’il était absent du groupe après une douleur à la cheville. Si c’est le cas, il devrait aussi figurer dans le onze de départ.

La suite après cette publicité

Et la dernière place se jouera entre Zaïre-Emery et Fabian Ruiz. Les deux peuvent prétendre à une place de titulaire et cela dépendra certainement de l’envie de Luis Enrique, ou non, d’apporter un peu plus de taille et d’impact physique dans le cœur du jeu. Enfin sur la ligne offensive, Bradley Barcola a de nouveau brillé face à Rennes (doublé) et enchainera dans son couleur gauche alors qu’Ousmane Dembélé sera à droite. L’interrogation reste pour ce poste de numéro 9 ou faux-neuf. Avec son match d’hier, Kang-in Lee risque clairement d’avoir un coup à jouer. Disponible, très à l’aise technique, le Sud-Coréen a montré des belles choses et a convaincu Luis Enrique qu’il était une option fiable dans ce rôle. Mais avec l’ancien coach du Barça, tout peut aller très vite et voir Kolo Muani débuter contre toute attente, est également possible. Surtout lorsque l’on sait que Luis Enrique aime bien concerner tout son groupe même dans des matches aussi importants. Réponse ce mardi à 21 heures…

Pour ce match, Parions Sport en Ligne vous offre un bonus de bienvenue de 85€ et 15€ sans dépôt avec le code FM15. La victoire du PSG peut vous rapporter 420€.