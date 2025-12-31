Menu Rechercher
L’AC Milan entre dans la danse pour un ex-flop de l’OM

Par Valentin Feuillette
Massimiliano Allegri @Maxppp

L’AC Milan cherche à renforcer sa charnière centrale lors du mercato hivernal et explore plusieurs pistes. Parmi elles, Luiz Felipe revient sur le devant de la scène. L’Italo-Brésilien, aujourd’hui au Rayo Vallecano, avait été recruté par Igli Tare à la Lazio en 2017. Âgé de 27 ans, il revient d’une blessure persistante et son contrat expire en juin, mais son passage raté à l’OM en 2025, où il n’avait pas convaincu, reste un point d’interrogation pour les dirigeants milanais. Pour rappel, la presse espagnole faisait aussi écho d’un intérêt du FC Barcelone pour le défenseur.

Outre Luiz Felipe, d’autres options sont étudiées. Kim Min-jae, peu utilisé cette saison par le Bayern Munich, pourrait rejoindre Milan si un partage de salaire est trouvé. Axel Disasi (Chelsea) et Niklas Süle (Borussia Dortmund) figurent également sur la short-list, mais aucun de ces profils ne séduit totalement la direction rossonera pour l’instant.

