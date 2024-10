L’OM vole au secours d’Elye Wahi

Roberto De Zerbi ne s’inquiète pas pour Elye Wahi. C’est en tout cas le message envoyé par le technicien italien ce jeudi en conférence de presse. Invité à s’exprimer sur la situation de son joueur, muet dans le jeu depuis le début de saison, De Zerbi a appelé à la patience, rappelant que son joueur avait connu une arrivée tardive à l’OM. «Il travaille bien, il a eu des débuts compliqués car il est arrivé tard et n’a pas pu s’entraîner entièrement, a confié l’Italien. Il a aussi eu une blessure d’entrée, il a été écarté des terrains pendant 10 jours… Il faut que les joueurs l’aident un peu plus. Après, le fait qu’il joue ou non, c’est le choix de l’entraîneur. Il y a une concurrence très importante, on a une équipe forte dans tous les secteurs, mais pour moi ce qui compte, ce ne sont pas les joueurs qui sont alignés, c’est l’OM. Je veux que l’OM gagne.»

Lui aussi présent en conférence de presse, Geronimo Rulli a eu des mots élogieux pour son jeune coéquipier : «c’est un très grand joueur, il est très jeune et quand on est jeune, on a des hauts et des bas. On attend tous quelque chose de lui tout de suite, mais il faut du temps. Il a le soutien de l’entraîneur, du staff et de toute l’équipe. Il va nous apporter beaucoup, a de très bonnes qualités, est technique, très bon dans les espaces… Il n’y a pas beaucoup de joueurs comme ça, il nous apporte énormément. Il faut rester patient, avec le temps, il sera de plus en plus heureux». Wahi le sait : Marseille est derrière lui.

