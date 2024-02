John Textor prévient l’OL

Seizième du classement de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais est encore loin d’avoir sauver sa peau parmi l’élite. Mais après un mercato hivernal ambitieux, John Textor espère que la situation se règlera rapidement. En tout cas, l’Américain a fait savoir qu’il ne souhaitait pas revivre un tel scénario la saison prochaine.

«La saison prochaine, il faudra être dans le coup dès le premier match, avoir moins d’atermoiements pendant l’été. Jean-Michel Aulas et moi avons dépassé les problèmes de notre relation. J’espère qu’on aura un été meilleur. Mais il faut encore tuer quelques dragons et je me concentre sur cette deuxième moitié de saison», a-t-il confié en conférence de presse.

