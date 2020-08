Journal du Mercato : le Real Madrid passe la seconde dans son opération dégraissage

La suite après cette publicité

Les infos du jour en France

On démarre ce Journal du Mercato en France, du côté de l'AS Monaco ! Il y a de la concurrence sur le dossier Jonathan Panzo, mis sur le marché par l'ASM. Priorité de Dijon, qui souhaite remplacer Nayef Aguerd, le défenseur anglais serait sur les tablettes du FC Metz, d'Utrecht, de Swansea et de Derby County. Le club du Rocher en demanderait au moins 4 M€.

Dans l'autre sens, l'AS Monaco suivrait toujours Weston McKennie (Schalke 04). Il y a quelques jours, le club de la Principauté se retrouvait en bonne position pour le faire signer mais aujourd'hui, le club allemand serait en négociations avec Southampton. Un accord pourrait être trouvé aux alentours de 22 M€ avec les Saints.

Gabriel Magalhães devrait, pour sa part, quitter le LOSC. Everton, Naples et Arsenal seraient sur les rangs, et ce sont les Gunners qui devraient rafler la mise. Un contrat de 5 ans a été proposé au Brésilien de 22 ans, lui qui souhaite rejoindre la Premier League. En réponse, le Napoli aurait lancé une dernière offensive, avec une hausse de salaire... Affaire à suivre.

Le focus du jour à l'étranger

Notre focus du jour nous emmène en Espagne où le Real Madrid a décidé de passer la seconde ! Le plan reste le même, faire le ménage dans un effectif surchargé, dont plusieurs joueurs n'entrent plus dans les plans de l'entraîneur français Zinedine Zidane.

Ce mercredi, c'est donc Reinier qui a été prêté pour trouver plus de temps de jeu. Le jeune brésilien de 18 ans a pris la direction du Borussia Dormtund pour les deux prochaines saisons. Une philosophie mise en application avec d'autres jeunes du club, à l'instar de Jesus Vallejo. Déjà prêté à Grenade pour la deuxième partie de saison, le joueur de 23 ans va passer une année supplémentaire en Andalousie.

De son côté, Alphonse Areola n'a pas été conservé par le Real, et retourne donc au Paris Saint-Germain. Courtisé un peu partout en Europe, Takefusa Kubo a finalement rejoint Villarreal sous forme de prêt, où il évoluera la saison prochaine. Pour rappel, la Casa Blanca avait déjà vendu Achraf Hakimi pour 40 M€ à l'Inter, un peu plus tôt cet été ! Reste désormais à poursuivre l'opération dégraissage. D'autres joueurs pourraient en effet se trouver concernés, à l'image d'Óscar Rodríguez ou encore de Borja Mayoral.

Sergio Reguilon, actuellement prêté à Séville, serait au cœur de discussions entre les clubs pour une éventuelle prolongation de prêt. À moins que d'autres équipes comme Chelsea ou le Napoli ne soient prêtes à mettre les 25 M€ demandés par le Real. Enfin, restent les traditionnels indésirables que sont Gareth Bale, James Rodriguez et Mariano Diaz. Le Gallois ne veut rien entendre et pourrait aller au bout de son contrat qui se termine en 2022. Le Colombien, quant à lui, devrait bien quitter Madrid et pourrait rebondir du côté d'Arsenal. L'ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais devra, lui, se trouver un point de chute, car il n'entre pas non plus dans les plans de Zinedine Zidane. Enfin, des joueurs comme Isco, Luka Modric, Alavaro Odriozola, Brahim Diaz, Nacho, Lucas Vazquez ou encore Luka Jovic ne seront pas retenus en cas de bonne offre.

Dans le sens des arrivées, il ne devrait pas y avoir trop de mouvements même si certains joueurs sont évoqués comme étant sur les tablettes du Real. C'est le cas notamment de Dayot Upamecano (RB Leipzig), qui plaît beaucoup aux dirigeants merengues. Aucune offre ne devrait être faite pour ce mercato, mais la Casa Blanca aurait pour projet d'investir sur le Français dans les années à venir. Au même poste, Benoît Badiashile (AS Monaco) plairait également à Zizou.

En attaque, Rafael Leão (AC Milan) a également été évoqué du côté de Madrid, de même que Paulo Dybala (Juventus) dont la prolongation et le potentiel départ de Turin font de plus en plus de bruit. Enfin, l'un des seuls renforts, à l'heure actuelle, se nomme Martin Odegaard. Prêté à la Real Sociedad cette saison, le Norvégien s'y voyait une saison de plus, mais Zidane en a décidé autrement et l'a rappelé de son prêt.

Les principaux officiels du jour

C'est officiel, l'Olympique Lyonnais a annoncé l'arrivée du défenseur Cenk Ozkacar. Le Turc de 19 ans s'est engagé pour 5 ans avec les Gones, contre un chèque d'environ 1,5 M€ et des bonus de la même importance.

Le Torino accueille dans ses rangs le latéral suisse Ricardo Rodriguez. Barré par Théo Hernandez à l'AC Milan, le défenseur de 27 ans n'entrait plus dans les plans du club et rejoint donc Turin pour un montant de 3 M€.

Le jeune Reinier s'est donc engagé avec le Borussia Dortmund pour les deux prochaines saisons. Un prêt sans option d'achat qui devrait permettre au Brésilien de gagner du temps de jeu.

Enfin, du côté de Barcelone, il y a eu du mouvement ! Ronald Koeman a officiellement été nommé entraîneur. Il prend donc la suite de Quique Sétien, et s'engage avec le club catalan pour deux saisons, abandonnant au passage la sélection des Pays-Bas.

Retrouvez toutes les informations mercato du jour dans notre live transferts !