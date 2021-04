BL : le Borussia Mönchengladbach cartonne l'Arminia Bielefeld

La 31e journée de Bundesliga se poursuivait ce dimanche avec un duel entre le Borussia Mönchengladbach (8e) et l'Arminia Bielefeld (15e). Les Fohlen voulaient maintenir la possibilité de disputer une compétition européenne tandis que Bielefeld avait l'occasion de prendre le large avec la zone rouge. Ce match a finalement été à sens unique suite à l'ouverture du score précoce de Breel Embolo (6e).

Le Borussia Mönchengladbach a ensuite déroulé puisque Marcus Thuram y est allé de son but (15e) avant que Ramy Bensebaini inscrive un troisième but (18e). En seconde période, Breel Embolo s'est même offert un doublé (69e). Alassane Pléa (84e) a conclu le spectacle pour permettre au Borussia Mönchengladbach de s'imposer 5-0. Les joueurs de Marco Rose sont 7e et sont toujours en course pour un accessit européen. L'Arminia Bielefeld n'en profite pas et conserve un seul point d'avance sur Cologne le barragiste.

Le classement de la Bundesliga