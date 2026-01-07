Menu Rechercher
Lionel Messi révèle être différent

Lionel Messi sous les couleurs de l'Inter Miami @Maxppp

Si Lionel Messi a toujours fait rêver la planète football avec un pied gauche hors du commun, la star argentine a également toujours reçu beaucoup de critiques sur son langage corporel. Désormais, c’est lui-même qui se proclame être « différent ». En effet, lors d’une interview accordée à Luzu TV, le champion du monde a évoqué plusieurs sujets, notamment son quotidien, sa vie avec les choses qui le dérangent régulièrement, un nouveau projet "la Messi Cup", et d’autres histoires personnelles. Au moment d’aborder sa routine, sa famille et ses mimiques, le joueur de 38 ans s’est même laissé aller au cours de l’entretien : « Maintenant, je ne fais pas de thérapie. À l’époque, j’ai suivi une thérapie. J’ai beaucoup changé. Sur le plan sportif, je parle beaucoup avec mon père. En ce sens, il a toujours été mon vieux ».

En poursuivant de manière inattendue face aux journalistes présents : « la vérité est que je suis plus bizarre que de la merde. J’aime être seul, j’aime être seul. Avec les trois garçons qui courent partout, ça finit par me saturer et j’aime mon moment. Je pense qu’Antonella peut dire plus de choses que moi, mais mon humeur dépend de toutes petites choses : si quelque chose change de place ou si je change ce que je devais faire… Je suis très structuré. »

Pub. le - MAJ le
