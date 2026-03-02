OM-OL : Matthieu Louis-Jean est furieux contre l’arbitre

Hier soir, l’Olympique Lyonnais a mené par deux fois face à l’Olympique de Marseille. Mais cela n’a pas été suffisant pour s’imposer à l’Orange Vélodrome. En effet, les Gones ont été battus 3 à 2. Après la rencontre, Paulo Fonseca n’a pas caché sa colère comme ses joueurs. Mais il n’est pas le seul à être sorti de ses gonds. Selon nos confrères du site olympique-et-lyonnais, le Directeur Technique, Matthieu Louis-Jean, était très remonté.

Comme beaucoup dans le camp rhodanien, il a eu l’impression que son club a une nouvelle fois été lésé par l’arbitrage. Cela a notamment été le cas sur l’action du deuxième but, refusé à Corentin Tolisso car il était hors-jeu. Une fois le match terminé, Matthieu Louis-Jean, qui avait dû quitter le terrain durant le match, est allé à la rencontre de l’arbitre, Monsieur Brisard. Il aurait eu des mots durs envers lui et aurait écopé d’un carton rouge. Un rapport aurait aussi été rédigé après l’Olympico.