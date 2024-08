PL : Arsenal vient à bout d’Aston Villa

Après sa victoire contre Wolverhampton, Arsenal se déplaçait sur la pelouse d’Aston Villa pour un choc séduisant de Premier League. Accrochés au cours du premier acte, les Gunners frôlaient la correctionnelle mais Ollie Watkins ne cadrait pas sa tentative face à Raya (26e). Au retour des vestiaires, Arsenal subissait encore. Onana voyait son tir contré par Gabriel sur la barre et Watkins tombait ensuite sur Raya (55e). Sous pression, les pensionnaires de l’Emirates Stadium trouvaient finalement la faille par l’intermédiaire de Leandro Trossard.

À la suite d’une nouvelle combinaison entre Odegaard et Saka, le Belge ouvrait son pied et trompait Martinez (0-1, 67e). En fin de match, Unai Emery faisait entrer Barkley et Maatsen mais la physionomie de cette rencontre ne changeait guère et Arsenal faisait le break. Décalé en retrait par Saka, Partey enchainait d’un enroulé du droit que Martinez ne pouvait qu’effleurer (0-2, 77e). Avec cette victoire (2-0), la formation londonienne revient provisoirement à la troisième place du championnat.