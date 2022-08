Ligue 1 : la date du match Lorient-OL est connue

La LFP a tranché. Le match opposant le FC Lorient à l'Olympique Lyonnais, comptant pour la 2ème journée de Ligue 1, a été reprogrammé au mercredi 7 septembre, à 19 heures, par la commission des compétitions, comme indiqué ce vendredi par l'instance dirigeante du football professionnel français. Cette rencontre sera diffusée sur Prime Video.

Cette rencontre s'intercale ainsi après un match entre Lyon et Angers, mais surtout juste avant le choc AS Monaco-OL, le 11 septembre prochain. Le 12 août dernier, la LFP avait pris la décision de reporter cette partie entre les Merlus et les Gones, en raison la dégradation de la pelouse du Moustoir pendant le Festival Interceltique de Bretagne.