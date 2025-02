Le Barça veut faire de Luis Díaz sa nouvelle star

Le mercato d’hiver à peine terminé, les dirigeants barcelonais pensent déjà au suivant. Le FC Barcelone envisage sérieusement de recruter Luis Díaz lors de la prochaine fenêtre de transfert estival. L’ailier colombien de Liverpool, sous contrat jusqu’en 2027, est en effet la priorité de Deco pour renforcer l’attaque, notamment sur le flanc gauche, selon les informations des journaux AS et Sport. Grâce à une extension de sa limite salariale de 37 millions d’euros, le Barça dispose maintenant d’une plus grande marge de manœuvre pour tenter d’attirer le joueur, dont le profil correspond aux besoins de l’équipe.

La suite après cette publicité

Luis Díaz, qui a déjà exprimé son envie de rejoindre le club catalan, séduit par son expérience en Premier League et sa capacité à marquer. Le FC Barcelone le considère comme une option plus abordable que d’autres cibles comme Nico Williams, Marcus Rashford ou encore Rafael Leao. Surtout si Liverpool se montre flexible dans les futures négociations.