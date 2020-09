Melvin Bard prolonge à l'OL

C'était annoncé, c'est désormais officiel. Melvin Bard prolonge son contrat à l'OL, jusqu'en 2024. Une bonne nouvelle pour le club rhodanien, alors que le latéral gauche, entré en jeu mardi soir contre Montpellier, était courtisé sur le marché des transferts.

«L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Melvin Bard de deux saisons supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2024. A bientôt 20 ans, Melvin Bard est arrivé au club en 2016 et a signé son premier contrat professionnel en août 2019 avant d’effectuer ses grands débuts en Ligue 1 à Nîmes le 6 décembre de la même année », peut-on lire sur le communiqué de l'OL.Le joueur a réagi à sa signature : « pour moi, c’est une très grande fierté de prolonger mon contrat ici. L’OL c’est mon club de cœur, c’est là où j’ai toujours voulu réussir. J’avais pour objectif d’être professionnel, j’ai signé en 2019 et cela me fait extrêmement plaisir de prolonger. J’ai eu quelques sollicitations d’autres clubs cet été mais mon choix, et celui de mes proches, a toujours été celui de l’OL. »