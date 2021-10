PSG : l'incroyable analyse de Mauricio Pochettino sur la philosophie du club

Après le licenciement de Thomas Tuchel lors des fêtes de fin d'année en 2020, le Paris Saint-Germain avait décidé de miser sur Mauricio Pochettino, qui était sans poste depuis la fin de son aventure avec Tottenham. Depuis son arrivée sur le banc parisien, le technicien argentin a remporté le Trophée des Champions 2020 et la Coupe de France 2021 mais n'a pas réussi à emmener son équipe sur le toit de l'Europe en Ligue des Champions ou sur celui de la France en Ligue 1. Néanmoins, son bilan général n'est pas mauvais puisqu'en 48 rencontres dirigées, son équipe en a gagné 35 pour 4 nuls et 9 défaites. Le bilan, c'est bien, mais gagner des trophées importants, c'est mieux. Et ça, le coach âgé de 49 ans l'a bien compris dans la capitale française.

Depuis l'arrivée de QSI à Paris, remporter la C1 est devenu l'objectif prioritaire. Une pression XXL sur les épaules des joueurs, du staff et donc de l'entraîneur sur laquelle le principal concerné est revenu auprès du Journal du Dimanche : «Paris vise tous les trophées car les dirigeants l'exigent, les fans aussi. Le palmarès est le seul héritage que nous pouvons laisser, ce qui n'était pas le cas à l'Espanyol ou à Southampton. Dans ces clubs, nous avons cherché à construire mais sans viser forcément la victoire. Ici, la victoire est la seule philosophie qui vaille. On peut avoir de bonnes idées, mais c'est uniquement sur les trophées qu'on nous demandera des comptes.»

«Quand le résultat devient impératif, ça crée un blocage»

Et concernant la philosophie du PSG, Mauricio Pochettino a une analyse assez intéressante. «A Paris, tout est bâti autour d'une idée très claire : gagner. C'est tout ce qui intéresse, nous sommes tous d'accord. C'est l'équipe à battre en France, et en Europe désormais. Cette attente nous met dans une situation où la victoire est un devoir plus qu'un désir. Or, dans le foot, il n'est pas productif d'être acculé ainsi. Quand le résultat devient impératif, ça crée un blocage. (...) Si nous arrivons à mettre dans la tête de chacun que la Ligue des Champions est un rêve plutôt qu'une contrainte, alors on se rapprochera de l'objectif», a poursuivi l'ancien manager des Spurs.

Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le Paris SG, Mauricio Pochettino fera donc tout pour ramener la coupe aux grandes oreilles dans la Ville Lumière, car il sait que c'est sur ça qu'il sera jugé : «ce qui nous donnerait du crédit et serait reconnu par l'ensemble de la communauté, c'est une victoire en Ligue des Champions. Si vous me demandez quelle est ma priorité, c'est de mettre cette coupe dans la vitrine. Il n'y a rien au-dessus.» Les supporters parisiens peuvent donc être rassurés, l'entraîneur du club n'a que la Ligue des Champions en tête. Et ce même si le jeu proposé peut être insuffisant.

