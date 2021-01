Bruno Genesio en dit plus sur son avenir

Sans club depuis son départ à la fin de son contrat avec le Beijing Guoan cet hiver, Bruno Genesio était récemment à l’honneur dans le journal Le Progrès. Interviewé sur le derby opposant son ancienne équipe, l’Olympique Lyonnais, à l’AS Saint-Étienne qui aura lieu dimanche, le natif de Lyon est également revenu sur sa situation personnelle et sur son désir de retrouver un club rapidement.

« Je suis dans l’idée d’attendre un projet sportif et humain intéressant pour la saison prochaine. Je ne ferme aucune possibilité. En France ou à l’étranger. » Après son retour dans le Rhône ces derniers jours, il avait déclaré ne pas avoir prolongé son contrat avec le club chinois à cause de la situation sanitaire et des problématiques liées à la pandémie.