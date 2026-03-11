Le lob astucieux de Vitinha pour le 3-2 pour Paris

Match à rebondissements entre le PAris Saint-Germain et Chelsea. Le club de la capitale a réussi à mener au score à deux reprises avant de se faire égaliser, à chaque fois après de grosses erreurs. Mais il faut croire que les Rouge et Bleu ont de la réussite ce soir.

Sur une passe en retrait de Fofana,Jorgensen pensait avoir le temps de dégager ou de feinter Barcola. L’ailier parisien a finalement réussi à contrer la passe du gardien adverse et la suite a fait chavirer le Parc. Kvaratskhelia a récupéré le cuir pour servir Vitinha, auteur du but du 3-2 d’un lob astucieux (3-2, 74e).