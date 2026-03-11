Menu Rechercher
Le lob astucieux de Vitinha pour le 3-2 pour Paris

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Vitinha @Maxppp
PSG 5-2 Chelsea

Match à rebondissements entre le PAris Saint-Germain et Chelsea. Le club de la capitale a réussi à mener au score à deux reprises avant de se faire égaliser, à chaque fois après de grosses erreurs. Mais il faut croire que les Rouge et Bleu ont de la réussite ce soir.

CANAL+ Foot
LA MAGIE DE VITINHA 🪄

Le Portugais profite d'une grosse erreur de Jørgensen et redonne l'avantage au PSG face à Chelsea avec un sublime lob 🔥

#PSGCFC | #UCL
Sur une passe en retrait de Fofana,Jorgensen pensait avoir le temps de dégager ou de feinter Barcola. L’ailier parisien a finalement réussi à contrer la passe du gardien adverse et la suite a fait chavirer le Parc. Kvaratskhelia a récupéré le cuir pour servir Vitinha, auteur du but du 3-2 d’un lob astucieux (3-2, 74e).

