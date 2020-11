Liga : le Real Madrid s'en sort bien à Villarreal

Le Real Madrid avait fort à faire pour le retour de la Liga. En cette 10e journée, le champion en titre se rendait sur la pelouse d'un Villarreal qui a retrouvé des couleurs depuis la prise de fonction d'Unai Emery. Ce déplacement semblait d'autant plus compliqué que Zinedine Zidane devait faire sans Sergio Ramos, Eder Militão, Casemiro, Luka Modric, Fede Valverde, Luka Jovic et Karim Benzema. Mariano Diaz démarrait pour la première fois de la saison, avec Odegaard en soutien, en plus de Vazquez et Hazard. Dans le camp d'en face, seul Alcacer manquait à l'appel.

Dans cette rencontre qui opposait les deux entraîneurs de Liga en activité les plus titrés, il ne fallait pas allumer son poste de télévision trop tard. Dès la 2e minute, Dani Carvajal cherchait un Vazquez hors-jeu que l'assistant signalait un peu vite. L'arbitre de terrain lui laissait le jeu se dérouler pour obtenir un centre au cordeau sur la tête victorieuse de Mariano Diaz (0-1, 2e). La rencontre démarrait sur un but polémique, ce qui n'arrêtait pas les bonnes intentions du Real Madrid, emmené par un Hazard en jambes.

Villarreal est revenu

L'entame positive des Madrilènes ne durait que le temps du premier quart d'heure. Zidane et ses hommes s'offraient un temps de gestion, alors que Villarreal jouait de manière poussive, se procurant des situations ici et là par Parejo (20e) et Trigueros (25e). La Casa Blanca réagissait timidement par Carvajal (32e) et sur action menée par Mariano et Lucas Vazquez (35e), mais ça ne l'empêchait pas de mener à la mi-temps dans une rencontre où elle ne brillait guère. Le sous-marin jaune avait quelque chose à jouer en seconde période.

Ce Real très diminué était largement prenable alors Villarreal montrait d'autres intentions. L'égalisation se faisait même sentir avec deux grosses occasions signées Gerard Moreno après cette erreur de Kroos (57e) et Parejo, dont la reprise terminait à côté du cadre (70e). Le club de la capitale aurait pu mettre fin au suspense par Vazquez (73e) mais la faute de Courtois sur Chukwueze donnait un penalty que Gerard Moreno transformait (1-1, 76e). Sans un retour supersonique de Varane sur l'international espagnol qui tardait, Villarreal aurait même du prendre les devants suite à une nouvelle bourde de Kroos (82e). L'entrant Kubo a beau avoir mis le feu (90e+2), le score en restait là. Les deux équipes laissent à la Real Sociedad la tête de la Liga.

