Liga : le report de Barcelone-Osasuna pose un gros casse-tête

Alors que le FC Barcelone est encore engagé à la fois en Copa del Rey et en Ligue des Champions, les options pour la reprogrammation de la rencontre entre les Catalans et Osasuna, reportée suite au décès du médecin du club Carles Minarro Garcia, ne sont pas légion. En effet, si les hommes d’Hansi Flick se hissent jusqu’en finale des deux compétitions, le seul créneau de disponible pour disputer la rencontre serait le mercredi 21 mai, à cheval entre la 37e journée et la 38e journée de Liga.

En plein sprint final en Liga donc, alors que le calendrier de la fin de saison des Blaugranas est déjà chargé. Cependant, en cas d’élimination précoce en Coupe contre l’Atlético de Madrid, ou en Ligue des Champions contre le Benfica, la date du 26 avril pourrait se libérer, ce qui allègerait le calendrier déjà très dense des Catalans. Jouer le match pendant la trêve internationale consacrée à la Ligue des Nations, au mois de mars, n’a cependant jamais été une option envisagée par la fédération selon AS.