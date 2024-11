L’OM se relance à Nantes

L’OM a déçu. Son coach, ses supporters et globalement tous les amoureux de la L1 qui espéraient les voir bousculer le PSG lors du Classique de dimanche dernier. Evidemment, l’arbitrage n’a pas aidé avec l’expulsion rapide et sévère d’Amine Harit, mais l’OM avait trop peu montré dans les minutes précédentes qu’il était en capacité de faire tomber son rival parisien.

Mais les Olympiens ont déjà une occasion en or de se rattraper, avec un déplacement sur la pelouse du FC Nantes, pour un grand classique de notre Ligue 1. Club historique, le FC Nantes traverse également une mauvaise passe, et n’a plus gagné depuis le mois d’août. A domicile, les Canaris restent sur 2 nuls et 1 défaite. Alors que l’OM est la meilleure équipe du championnat à l’extérieur, avec 4 victoires pour 1 défaite.

L'OM gagne face à Nantes - cote à 1,96

Une équipe qui doute reçoit une équipe en quête de rédemption. Qui va l’emporter ? Clairement, l’OM présente de meilleurs arguments, déjà au niveau de l’effectif. Mais aussi sur les résultats puisque c’est quand même le 3e de L1 qui se déplace chez le 12e. Un troisième qui est surtout la meilleure équipe à l’extérieur. Désireux de se racheter après la débandade face au PSG, l’OM sera déterminé et on imagine sans mal une victoire à la Beaujoire.

Jonathan Rowe marque contre Nantes - cote à 3,55

L’Anglais était attendu face au PSG, mais De Zerbi avait finalement décidé de faire confiance à Luis Henrique sur le côté gauche et à Elye Wahi à la pointe de l’attaque. Face à Nantes, l’OM va sûrement présenter un onze de départ plus offensif, et on peut espérer la titularisation de Rowe, qui a su séduire le peuple phocéen avec des entrées tranchantes et surtout son but devenu légendaire contre l’OL. A lui de jouer contre Nantes.

But de Bahereba Guirassy - cote à 5,80

Vous allez me dire, mais qui est ce joueur ? Eh bien, c’est la nouvelle pépite nantaise, un ailier gauche ou attaquant axial, qui a saisi sa chance très rapidement cette saison. Zéro titularisation mais déjà 2 buts en Ligue 1, contre Auxerre, en seulement 2 minutes de présence, et contre Strasbourg lors de la journée précédente, avec une grosse vingtaine de minutes dans les jambes. Guirassy est peut-être l’homme qui égayera la saison nantaise. Alors pourquoi pas une entrée en jeu et un nouveau but face à l’OM ?

