OL-Angers SCO : les compositions officielles

Plus le droit à l'erreur pour l'Olympique Lyonnais (4e) qui reçoit Angers (11e), ce soir (en direct commenté sur FM à 21h), en clôture de la 32e journée de Ligue 1. Des Lyonnais dos au mur dans la course au titre, après les victoires de Lille et du PSG. En cas de victoire, les Rhodanniens pourraient repasser devant Monaco et conserver leurs chances de titre en fin de saison.

De leur côté, les Angevins pourraient grimper à la neuvième place du classement et pourquoi pas rêver d'Europe en fin de saison, même si la tâche s'annonce quasi impossible. Pour cette rencontre, Rudi Garcia propose un 4-2-3-1 avec Lucas Paquetá titularisé dans le cœur du jeu et Islam Slimani en pointe. De son côté, Stéphane Moulin semble proposer un 5-4-1, à la pointe duquel Stéphane Bahoken tentera de jouer des tours à la défense lyonnaise.

Les compositions d'équipes :

OL : Lopes - Dubois, Marcelo, Denayer, Cornet - Guimaraes, Caqueret - Toko Ekambi, Paqueta, Depay - Slimani

Angers SCO : Bernardoni - Bamba, Pavlovic, Traoré, Thomas, Doumbia - Amadou, Capelle, Fulgini, Thioub - Bahoken