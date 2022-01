Juventus : Paulo Dybala met son avenir entre parenthèses

L’attaquant de la Juventus Paulo Dybala est revenu samedi, après la victoire de la Juve face à Udinese (2-0), sur les propos du directeur sportif de la Vieille Dame Maurizio Arrivabenne. L’Argentin a également refusé d’évoquer sa prolongation. Le directeur sportif de la Juventus avait déclaré mercredi en conférence de presse : « pour prolonger à la Juventus, il faut le mériter. Je veux voir du caractère, de la détermination et l'envie de gagner de la part de ceux qui portent le numéro 10 de la Juventus. »

Une attaque personnelle contre Dybala qui a visiblement été touché par les propos du dirigeant italien. La Joya, qui a marqué face à Udinese samedi son 9e but de la saison avec les Bianconeri, a répondu après le match : « je n'ai rien à prouver à personne. Le club a décidé qu'on devait reparler en février ou mars. Les rumeurs ? Je ne sais pas, il y a beaucoup d'infos en ce moment et il s'est passé beaucoup de choses : je préfère ne pas parler. » En fin de contrat en juin prochain, les négociations pour une prolongation entre la Juventus et l’international argentin de 28 ans seraient au point mort selon la presse italienne. Le joueur ne sentirait plus la confiance des dirigeants turinois.