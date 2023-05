Tottenham : le superbe but sur coup franc de Harry Kane face à Brentford en vidéo

Pour le compte de la 37e et avant-dernière journée de Premier League, Tottenham reçoit Brentford pour tenter de se relancer dans la course à l’Europe. Actuellement 7es au classement, les Spurs pouvaient se hisser provisoirement à la sixième place et garantir une place en compétition continentale.

La suite après cette publicité

Dès la huitième de jeu, l’attaquant anglais Harry Kane, sur un coup franc décalé par son coéquipier suédois Dejan Kulusevski, trouvait la lucarne gauche de David Raya d’une frappe somptueuse pour ouvrir le score devant son public face aux Bees, qui avaient ensuite renversé la vapeur en seconde période grâce à son ailier camerounais Bryan Mbeumo (50e, 62e).

À lire

Chelsea : Édouard Mendy pourrait rebondir chez un cador de Premier League