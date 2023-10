Brésil : le supporter qui a jeté du pop-corn sur Neymar sort du silence

La suite après cette publicité

La scène a fait polémique au Brésil et a provoqué l’immense colère de Neymar. Alors qu’il sortait du terrain après le match nul du Brésil face au Venezuela (1-1), Neymar a reçu un sac de pop-corn. Un geste qui a eu le don de provoquer l’ancien Parisien qui s’était lâché face aux médias. Depuis, l’auteur du lancer de pop-corn est sorti du silence pour s’expliquer.

« À la fin du match, je suis descendu plus près du terrain, là où se trouvaient les joueurs. Je mangeais du pop-corn et quand Neymar est arrivé près du tunnel, je l’ai appelé. J’ai crié, mais il ne s’est même pas retourné dans ma direction. Je lui ai lancé le sac, non pas pour lui dire qu’il avait mal joué, mais pour attirer son attention. On dirait que j’ai fait ça par méchanceté, mais ce n’est pas le cas. Je suis un de ses fans, j’aime son football, je ne voulais pas le blesser, je voulais juste qu’il se tourne vers la tribune », a-t-il déclaré sur le site du journaliste Leo Dias.