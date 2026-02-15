LdC : l’arbitre de Monaco - PSG est connu

L’UEFA a dévoilé l’identité de l’arbitre qui officiera mardi lors du barrage aller de Ligue des Champions entre l’AS Monaco et le Paris Saint-Germain. Il s’agit de l’expérimenté Gil Manzano, qui avait officié lors de la victoire écrasante du PSG face à Leverkusen plus tôt dans la saison (7-2).

C’est lui qui avait également arbitré la rencontre entre Monaco et Manchester City lors de la phase de Ligue (2-2). Au total, Paris n’a perdu une seule fois lorsqu’il était au sifflet de l’un de ses matchs : c’était il y a deux saisons lors de la défaite face à l’AC Milan en phase de groupes (2-1). De son côté, l’ASM n’a jamais gagné avec l’arbitre espagnol (deux nuls, une défaite).