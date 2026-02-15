Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue des Champions

LdC : l’arbitre de Monaco - PSG est connu

Par Jordan Pardon
1 min.
Manzano sera l'arbitre du match de l'OM à Bergame @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+
Monaco PSG Voir sur CANAL+

L’UEFA a dévoilé l’identité de l’arbitre qui officiera mardi lors du barrage aller de Ligue des Champions entre l’AS Monaco et le Paris Saint-Germain. Il s’agit de l’expérimenté Gil Manzano, qui avait officié lors de la victoire écrasante du PSG face à Leverkusen plus tôt dans la saison (7-2).

La suite après cette publicité

C’est lui qui avait également arbitré la rencontre entre Monaco et Manchester City lors de la phase de Ligue (2-2). Au total, Paris n’a perdu une seule fois lorsqu’il était au sifflet de l’un de ses matchs : c’était il y a deux saisons lors de la défaite face à l’AC Milan en phase de groupes (2-1). De son côté, l’ASM n’a jamais gagné avec l’arbitre espagnol (deux nuls, une défaite).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Monaco

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Monaco Logo Monaco
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier